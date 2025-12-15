"Capitaine Marleau - L'amiral", épisode inédit diffusé sur France 2 mercredi 17 décembre 2025

Mercredi 17 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera un épisode inédit de la série "Capitaine Marleau" avec Corine Masiero : « L'amiral ».

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Clara Santini est retrouvé sans vie au bord d’un lac. Marleau sent vite que l'affaire tourne autour du trio que Clara formait avec son compagnon, Gabin Vauthier, un officier de marine surnommé « l'Amiral », et Jade, une adolescente impliquée dans une série de vols.

Clara et Gabin avaient le projet de créer une base nautique pour enfants défavorisés, ce qui ne plaisait pas à tout le monde, dont un hôtelier qui avait, lui aussi, le projet d'exploiter les berges du lac.

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Jacques Bonnaffé (Vauthier), Lorànt Deutsch (Berot), Jacques Spiesser (Franck Galeron), Cristiana Reali (Lili Vauthier), Laure Marsac (Clara), Marcel Thompson (Thomas Galeron), Alice Cornillac (Anne), Gina Gomes (Jade), Léon Vitale (Julien Dupraz), Jeremy Barriere (Jean), Wesley Leggieri (Socrate), Thomas Bettencourt (Caparros).