"Petit ange" avec Anny Duperey à revoir sur France 3 jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Petit ange", un thriller sombre centré sur les secrets de famille, la culpabilité, la mémoire sélective, et les liens complexes entre une mère et sa fille avec Anny Duperey.

L'histoire en quelques lignes...

À la mort de son père, Clara rouvre les portes de Blanchefaille, un vieux manoir perché sur une falaise dominant l’océan ; une maison de famille, qu’elle a quittée à l’âge de 7 ans, après l’accident dramatique qui a handicapé sa mère, Sybille.

Réinvestir cette maison pourrait être l’occasion de renouer avec sa mère, avec qui elle entretient des rapports distants, et démarrer une vie nouvelle avec Arthur, son mari depuis peu, veuf et père d’une adolescente qui a, elle aussi, besoin de renouveau.

Mais la maison, où ses parents accueillaient autrefois des enfants placés, semble lui résister et résonne des échos du passé : des souvenirs enfouis ressurgissent, des traces réapparaissent, des fantômes se réveillent… Peu à peu des indices révèlent de terribles secrets : une enfance beaucoup plus sombre que dans les souvenirs flous de Clara, son tempérament très jaloux, la mort suspecte de ce petit garçon placé qu’aimait tellement sa mère.

Clara se met à douter d’elle-même. A-t-elle été une petite fille violente jusqu’à tuer ? Est-elle restée dangereuse à l’âge adulte ? Serait-elle capable de faire du mal à Arthur et à sa fille ? Et si la vérité était bien pire que celle qu’elle avait imaginée ?

Avec : Anny Duperey (Sybille Delestre), Alexia Barlier (Clara Malherbe), Arnaud Binard (Arthur), Daphné Girard (Mia), Julie Victor (Audrey Leroux), Julie Duquenoy (Sybille Delestre à 35 ans), Renaud Hézèques (Renaud Delestre)...