"Les trois Brestoises" une nouvelle fiction policière diffusée sur France 2 vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Les trois Brestoises", le pilote d'une nouvelle comédie policière avec deux héros que tout oppose...

Adaptée des romans éponymes de Pierre Pouchairet (Editions du Palémon), Les trois Brestoises raconte les aventures de trois amies d'enfance : une flic, une légiste et une psycho-criminologue. Leur amitié se révélera être leur plus grande force dans la traque des criminels de la région.

L'histoire en quelques lignes...

Trois femmes. Trois Brestoises. Léanne la flic, tête brûlée dont la détermination ne connaît pas de limites. Élodie la légiste, mère de famille rangée. Vanessa la psycho-criminologue, grande gueule et ultra-indépendante. Trois amies d’enfance à nouveau réunies depuis le récent retour en Bretagne de Léanne, suite au décès de son mari.

Ensemble, et malgré leurs personnalités opposées, elles vont traquer les criminels de la région tout en menant de front leur vie de femmes, en conciliant boulot, famille, amours et avant tout leur amitié…

Pour son premier jour, Léanne et sa nouvelle équipe interviennent suite au décès d’une vieille dame assassinée. Leur enquête, bien plus musclée que prévue, verra Léanne se mettre (trop) en danger. Heureusement que ses amies sont là pour veiller sur elle et la protéger de sa meilleure ennemie : elle-même…

Avec : Déborah Krey (Leanne Vallauri), Charlotte Gaccio (Vanessa Fabre), Garance Thénault (Élodie Quille), Vincent Heneine (Lionel Le Roux), Yvan Le Bolloc’h (Commissaire PJ), Noé Besin (Isaac Lahelec), Janis Abrikh (Erwan Carroff).