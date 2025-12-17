recherche
Fictions

"Les trois Brestoises" une nouvelle fiction policière diffusée sur France 2 vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 237
"Les trois Brestoises" une nouvelle fiction policière diffusée sur France 2 vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Les trois Brestoises", le pilote d'une nouvelle comédie policière avec deux héros que tout oppose...

Adaptée des romans éponymes de Pierre Pouchairet (Editions du Palémon), Les trois Brestoises raconte les aventures de trois amies d'enfance : une flic, une légiste et une psycho-criminologue. Leur amitié se révélera être leur plus grande force dans la traque des criminels de la région.

L'histoire en quelques lignes...

Trois femmes. Trois Brestoises. Léanne la flic, tête brûlée dont la détermination ne connaît pas de limites. Élodie la légiste, mère de famille rangée. Vanessa la psycho-criminologue, grande gueule et ultra-indépendante. Trois amies d’enfance à nouveau réunies depuis le récent retour en Bretagne de Léanne, suite au décès de son mari.

Ensemble, et malgré leurs personnalités opposées, elles vont traquer les criminels de la région tout en menant de front leur vie de femmes, en conciliant boulot, famille, amours et avant tout leur amitié…

Pour son premier jour, Léanne et sa nouvelle équipe interviennent suite au décès d’une vieille dame assassinée. Leur enquête, bien plus musclée que prévue, verra Léanne se mettre (trop) en danger. Heureusement que ses amies sont là pour veiller sur elle et la protéger de sa meilleure ennemie : elle-même…

Avec : Déborah Krey (Leanne Vallauri), Charlotte Gaccio (Vanessa Fabre), Garance Thénault (Élodie Quille), Vincent Heneine (Lionel Le Roux), Yvan Le Bolloc’h (Commissaire PJ), Noé Besin (Isaac Lahelec), Janis Abrikh (Erwan Carroff).
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvelle édition de &quot;L'année du Silence&quot; sur TMC vendredi 19 décembre 2025

Nouvelle édition de "L'année du Silence" sur TMC vendredi 19 décembre 2025

17 décembre 2025 - 12:14

Sur le même thème...

&quot;La souffleuse de verre&quot; à revoir sur Arte vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

"La souffleuse de verre" à revoir sur Arte vendredi 19 décembre 2025 (vidéo)

17 décembre 2025 - 12:00

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...