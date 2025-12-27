"Meurtres au paradis" résumé des épisodes diffusés lundi 29 décembre 2025 sur France 2

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Meurtres au paradis" : « Noël entre deux îles » et « Le fantôme de Noël ».

À l'occasion des fêtes de fin d'année, France 2 rediffuse deux épisodes de la série "Meurtres au paradis" sur le thème de Noël.

21:10 • Noël entre deux îles

Noël approche et Mervin, toujours sans nouvelles de son frère Solomon est de plus en plus irritable, d'autant plus qu'il doit jouer le narrateur dans le Noël de l'église.

Mais un meurtre vient le sauver. L'enquête s'annonce épineuse. Un cadavre est retrouvé dans la piscine de la villa louée par quatre touristes anglais venus fêter le Noël de leur entreprise, Dugdale. Tous affirment ne pas connaître la victime, et l'arme du crime est retrouvée par Selwyn en Angleterre, dans le tiroir du bureau d'une ancienne employée qui avait filé avec la caisse.

Mervin s'évertue à gâcher le Noël de tout le monde, jusqu'à celui de Selwyn, qui se retrouve bloqué dans la petite ville de Swindon le soir du réveillon qu'il devait passer avec sa fille. Heureusement, la réceptionniste de Dugdale qui n'a pas été conviée aux Caraïbes apprenant qu'il n'y a pas de train, vient à sa rescousse et l'accueille chez elle.

22:45 • Le fantôme de Noël

Lorsque la célèbre podcaster Jennifer Langan est retrouvée morte alors qu'elle examinait le cas mystérieux d'un enfant disparu, le commissaire Selwyn Patterson est hanté par des souvenirs du passé.

Neville Parker, Naomi Thomas, Marlon Pryce et Darlene Curtis sont déconcertés par un enregistrement sonore qui semble suggérer que l'enquêteur amateur pourchassait une apparition fantomatique du garçon disparu, Linus Peters, dans une mangrove...

Alors que l'enquête se poursuit, le médium local Danny Sheridan prétend être en contact avec Linus par le biais du pouvoir surnaturel de la voyance. Alors que Darlene tente de retrouver Danny pour en savoir plus, sa réserve et son orgueil l'amènent à remettre en question ses choix de carrière.

Pendant ce temps, alors que Selwyn doit faire face à la récente révélation de l'existence d'une fille dont il est séparé, une rencontre fortuite sur le parking de l'aéroport et une confusion de bagages conduisent Neville à être présenté à Sophie, une vacancière originaire de Manchester. Mais alors qu'elle s'installe au bar de Catherine pour Noël, Neville sera-t-il capable de faire bonne impression ?