Les résumés des films de l'après-midi diffusés sur TF1 du 29 décembre 2 janvier 2026

Pendant la quinzaine des fêtes de fin d'année, TF1 propose une programmation pour toute la famille. Voici les résumés des films diffusés du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier 2026.

Lundi 29 décembre 2025

14:05 • Gremlins

Prolifique inventeur d'appareils domestiques dont aucun ne fonctionne comme il devrait, Rand Peltzer offre à son grand fils Billy un mogwaï, étrange petite créature découverte chez un vieil antiquaire chinois de Chinatown. Les recommandations pour s'en occuper sont claires : ne l'exposer ni à la lumière, ni à l'eau, et surtout ne jamais le nourrir après minuit. Baptisé Gizmo par Billy, le mogwaï, éclaboussé par erreur, éjecte de son corps cinq nouvelles créatures qui, ayant réussi à se nourrir après minuit, en engendrent encore de nouvelles, noirâtres et terrifiantes, les Gremlins.

15:35 • Gremlins 2 : la nouvelle génération

Billy Peltzer et Kate Beringer ont quitté leur petite ville de Kingston Falls qui, il y a quelques années, avait subi la première attaque des Gremlins. Ils travaillent à présent à Manhattan, lui comme dessinateur, elle comme hôtesse dans la tour du milliardaire Daniel Clamp. L'immeuble gigantesque abrite notamment un centre commercial, des restaurants, des studios de télévision et un laboratoire de génétique dirigé par l'inquiétant docteur Catheter. A quelques rues de là, dans le quartier chinois, le vieux Mr Wing vit en compagnie de Gizmo le Mogwai...

Mardi 30 décembre 2025

14:05 • Où est passé Noël ?

Alors que le Père Noël souhaite stimuler l'esprit des fêtes, deux de ses lutins, Chuck et Debbie, conçoivent un plan pour accorder trois vœux à un humain. Hélas, le hasard veut que cet humain soit Erin, une jeune femme qui a perdu toute affection pour Noël. Même un rendez-vous arrangé par sa sœur avec l'affable et charmant Sam ne la fera pas changer d'avis sur cette fête ! Mais lorsqu'elle commet l'erreur de souhaiter que Noël "disparaisse", Erin se réveille dans un monde où Noël n'a jamais existé ! Horrifiée, elle se rend compte qu'elle a privé tout le monde de la joie de Noël. Elle demande alors à Sam de l'aider à le réinventer. Ce faisant, Erin réalise à quel point Noël et ses traditions ont compté pour tous ceux qui l'entourent et à quel point Sam a fini par compter pour elle...

15:25 • Red One

Suite à l'enlèvement du Père Noël, connu sous le nom de code Red One, le chef de la sécurité du Pôle Nord se voit contraint de faire équipe avec le chasseur de primes le plus réputé au monde pour le retrouver et sauver Noël. Leur mission les mènera aux quatre coins du globe, où ils devront affronter la sorcière des glaces ainsi que le demi-frère du Père Noël.

Mercredi 31 décembre 2025

14:05 • Noël avec un prince

En visite à New York, le prince Colin d'Exeter percute Dee Dee, une jeune New-Yorkaise. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer du piano lors des répétitions de sa chorale, mais il ne lui révèle pas sa véritable identité. Grâce à elle, il va découvrir la ville, plus particulièrement le Queens, et remettre en question sa vie. Tout se complique lorsque ses parents, le roi et la reine d'Exeter, arrivent à leur tour, accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu'il est censé épouser. Le prince doit alors choisir entre son cœur et ses obligations...

15:10 • Noël a disparu

Ally est une jeune publicitaire spécialisée dans la promotion de Noël. Epuisée, elle formule sans trop y penser, le vœu que Noël disparaisse et elle est exaucée ! Tout le monde oublie Noël, la fin d'année se déroule tristement en noir et blanc et Ally s'aperçoit qu'elle ne demande qu'une chose : que chacun retrouve la joie de l'esprit de Noël. Mais les obstacles ne manquent pas...

Jeudi 1er janvier 2026

14:05 • La chocolaterie de Noël

Henry est un jeune milliardaire à la tête de deux sociétés immobilières, dont l’une récemment acquise. En déplacement à Vienne pour chapeauter la fusion de ces deux dernières, il rencontre Charlotte, une jeune Américaine qui a repris la chocolaterie familiale. Malheureusement, l’immeuble où se trouve sa boutique est menacé de démolition à cause d’un projet de construction. Ne réalisant pas tout de suite qu’il s’agit d’un projet lancé par la société qu’il vient de racheter, Henry va se rapprocher de Charlotte et découvrir toute la magie de Vienne en cette période festive…

15:25 • Charlie et la chocolaterie

Issu d'une famille modeste, le jeune Charlie doit travailler pour aider les siens et doit économiser chaque penny durement gagné. Friand de sucreries, il décide de participer à un concours organisé par l'intimidant Willy Wonka, à la tête de la chocolaterie de la ville. Celui ou celle qui trouvera l'un des cinq tickets d'or que Willy a dissimulé dans les barres de chocolat de sa fabrique remportera l'équivalent d'une vie de sucreries !

Vendredi 2 janvier 2026

14:05 • Noël, mon ex et moi

Ali s’est séparée de son fiancé, Graham, depuis six mois. Si elle n’a plus aucun contact avec lui, elle est restée très proche de sa famille. Lorsque Graham prévient ses parents qu’il ne pourra pas fêter Noël avec eux, ces derniers décident d’inviter Ali, qu’ils considèrent comme leur propre fille. Mais au dernier moment, alors qu’Ali est déjà chez ses parents, Graham change d’avis et part rejoindre sa famille pour les fêtes. A son arrivée, Graham est furieux d'apprendre qu’elle a été invitée dans sa famille. Malgré tout, ils vont devoir se supporter et essayer de ne pas gâcher les fêtes de Noël.

15:30 • Madame Doubtfire

Daniel, doubleur de dessins animés, n'a qu'une passion : ses trois jeunes enfants sur lesquels il n'exerce aucune autorité. Lassée, sa femme Miranda, décoratrice ambitieuse, demande le divorce et obtient la garde des enfants. Contraint de déménager, viré de son emploi, Daniel doit changer de mode de vie s'il veut revoir sa progéniture. Lorsqu'il apprend que Miranda cherche une gouvernante, il a une idée de génie : grâce à son frère maquilleur dans le monde du cinéma, il se métamorphose en Madame Doubtfire, vieille dame anglaise autoritaire mais dotée d'un coeur en or. Miranda se fait courtiser par Stu, un ancien petit ami, ce qui irrite Daniel / Madame Doubtfire.