"Le prix de la loyauté" avec Mimie Mathy & Mathieu Delarive sur NOVO 19 mardi 30 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 161
Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le prix de la loyauté", une enquête qui plonge l’atypique Marie Jourdan - interprétée par Mimie Mathy - dans un monde du paraître et des faux-semblants, où la beauté a un prix. Même celui du sang… 

L'histoire en quelques lignes...

Le capitaine Paul Danceny se retrouve en garde à vue. Il a été trouvé penché sur le corps de Gabriel Vasseur, médecin dans une clinique renommée de chirurgie esthétique, Vandeuil.

Paul n’est pas étranger à l’affaire : il est l’amant de la femme du directeur de la clinique. Marie Jourdan vole au secours de son ami et coéquipier. Elle le fait sortir de garde à vue. À la recherche de l’assassin, ils plongent dans les secrets de la clinique. Et l’enquête leur réservera bien des surprises...

Avec : Mimie MATHY (capitaine Marie Jourdan) Mathieu DELARIVE (capitaine Paul Danceny) Gaelle MARIE (Sofia) Jérôme ANGER (Edouard Danceny) Yvon BACK (Marc Vandeuil) Laetitia FOURCADE (Lorraine Vandeuil) Sophie STAUB (Clémence Vandeuil).

Dernière modification le lundi, 29 décembre 2025 11:30
Suivez nous...