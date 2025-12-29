"Le prix de la loyauté" avec Mimie Mathy & Mathieu Delarive sur NOVO 19 mardi 30 décembre 2025

Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le prix de la loyauté", une enquête qui plonge l’atypique Marie Jourdan - interprétée par Mimie Mathy - dans un monde du paraître et des faux-semblants, où la beauté a un prix. Même celui du sang…

L'histoire en quelques lignes...

Le capitaine Paul Danceny se retrouve en garde à vue. Il a été trouvé penché sur le corps de Gabriel Vasseur, médecin dans une clinique renommée de chirurgie esthétique, Vandeuil.

Paul n’est pas étranger à l’affaire : il est l’amant de la femme du directeur de la clinique. Marie Jourdan vole au secours de son ami et coéquipier. Elle le fait sortir de garde à vue. À la recherche de l’assassin, ils plongent dans les secrets de la clinique. Et l’enquête leur réservera bien des surprises...

Avec : Mimie MATHY (capitaine Marie Jourdan) Mathieu DELARIVE (capitaine Paul Danceny) Gaelle MARIE (Sofia) Jérôme ANGER (Edouard Danceny) Yvon BACK (Marc Vandeuil) Laetitia FOURCADE (Lorraine Vandeuil) Sophie STAUB (Clémence Vandeuil).