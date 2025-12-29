"Enquête parallèle" : le premier volet à revoir sur France 3 mercredi 31 décembre 2025

Mercredi 31 décembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera le premier volet de la collection "Enquête parallèle", une fiction réalisée par Stéphanie Pillonca, avec Florence Pernel, Jean-Baptiste Shelmerdine et Medi Sadoun.

L'histoire en quelques lignes...

Un jeune homme est retrouvé mort à l’aplomb du « pont des suicidés », dans un petit village près de Lyon. C’est Rosa, une jeune fille de 16 ans, qui le découvre en faisant son jogging. Hormis un tatouage, aucun élément sur lui ne permet de connaître son identité.

Le médecin légiste conclut rapidement à un suicide, si personne ne répond à l’appel à témoin, le jeune homme sera enterré sous X dans les jours qui viennent. Pour Rosa c’est insupportable et elle convainc Fred, sa mère, ancienne reporter de guerre dorénavant journaliste pour une télévision locale, d’essayer de trouver l’identité de la victime.

Pugnace, ne supportant pas l’injustice et aidé par son fidèle caméraman, Manu, un doux rêveur naïf, elle va tenter de découvrir qui est ce jeune homme trop tôt disparu.

Alors qu’aucune enquête n’est officiellement ouverte, elle va devoir collaborer avec Pierre, commandant de gendarmerie. Cette enquête va emmener Fred, Manu et Pierre dans le milieu des altermondialistes et de la grande bourgeoisie lyonnaise.

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Medi Sadoun (Pierre Langlois), Macha Meril (Colette Chaperot), Jessyrielle Massengo (Rosa), Xavier Maly (Georges), Marie-Christine Adam (Adèle Jaspaing), Anaïs Parello (Justine Jaspaing), Ariane Massenet (Béa), Stomy Bugsy (Boris), Jérôme Le Banner (Le jardinier), Kassim Meesters (Maxence), Clémence Basnard (Barbara), Arthur Legrand (Guillaume), Christophe Favre (Le Maire), Guillemette Crémèse (Edith), Frédérique Tirmont (Pauline Doré)...