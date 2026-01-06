recherche
"Meurtres à Toulouse" avec Lionnel Astier & Camille Aguilar à revoir sur France 3 jeudi 8 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 6 janvier 2026 153
"Meurtres à Toulouse" avec Lionnel Astier & Camille Aguilar à revoir sur France 3 jeudi 8 janvier 2026

Jeudi 8 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera revoir "Meutres à Toulouse", une fiction avec Lionnel Astier & Camille Aguilar.

L'histoire en quelques lignes...

Quel rapport peut-il y avoir entre des cadavres retrouvés au petit matin à différents endroits de Toulouse et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ?

C’est cette enquête délicate que vont devoir résoudre le commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie, et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de police, dont c’est la première enquête sur le terrain.

Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile, elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.

Avec Lionnel Astier (Simon Keller), Camille Aguilar (Cécile Gimet), Astrid Whettnall (Isabelle Barutel), Yvan Le Bolloc'h (Frédéric Gomez), Marc Citti (Serge Blondin), Annelise Hesme (Nathalie Gimet).

Dernière modification le mardi, 06 janvier 2026 11:40
Suivez nous...