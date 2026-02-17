recherche
Inédit, "Un homme en fuite" avec Bastien Bouillon et Léa Drucker sur France 4 jeudi 19 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 17 février 2026
Jeudi 19 février 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Un homme en fuite", une fiction inédite réalisée par Baptiste Debraux. Le portrait haletant d’un homme face à l’engrenage...

L'histoire en quelques lignes...

Economiquement sinistrée, la ville de Rochebrune, dans les Ardennes, se retrouve au bord du chaos après la disparition de Johnny Laforge. Celui-ci, charismatique leader d'un mouvement de grève dans la principale usine de la localité, s'est volatilisé après avoir braqué un fourgon bancaire, une attaque qui a viré au drame et s'est soldée par la mort d'un des convoyeurs.

Lorsque Paul Ligre apprend la nouvelle, il revient immédiatement dans la ville qui l'a vu grandir pour tenter de retrouver Johnny, son ami d'enfance, avant les forces de l'ordre.

De son côté, Anna Werner, la gendarme chargée de l'enquête, suit une piste qui la mène inéluctablement vers le secret qui unit Paul et Johnny

Avec : Bastien Bouillon, Léa Drucker, Pierre Lottin, Marion Barbeau, Théo Navarro-Mussy... 

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

