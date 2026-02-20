"Meurtres sur la Côte Fleurie" à revoir sur France 3 dimanche 22 février 2026 (vidéo)

Samedi 21 juin 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir un opus de la collection "Meurtres à..." avec Marie-Christine Barrault et Nicolas Gob : "Meurtres sur la Côte Fleurie".

L'histoire en quelques lignes...

Rien d’anormal lorsque Clément Royan est appelé sur une affaire de meurtre. Mais celle-ci prend une tout autre tournure quand l’homme retrouvé s’avère être un ancien employé du casino dirigé par sa grand-mère, Denise Royan.

Clément va alors devoir renouer avec sa famille, qui a fait fortune dans les casinos, mais dont il s’est éloigné lorsqu’il a choisi sa carrière policière au détriment de l’affaire familiale. Jonglant entre d’anciennes traditions normandes et des secrets de famille, le capitaine Royan devra également collaborer avec une ancienne collègue pour qui ses sentiments ne semblent pas complètement partis.

Clément n’aura d’autre choix que de garder son sang-froid pour résoudre ce mystère qui plane sur les côtes normandes.

Avec : Marie-Christine Barrault (Denise Royan), Nicolas Gob (Clément Royan), Flore Bonaventura (Anna Duzinsky), Xavier Robic (Guillaume Royan), Philippe Resimont (Edouard Royan), Samy Seghir (Karim), Arthur Choisnet (Alex Legiste)...