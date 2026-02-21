recherche
Fictions

"Le nounou - La mode", nouvel épisode inédit avec Booder lundi 23 février 2026 sur TF1 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 21 février 2026
"Le nounou - La mode", nouvel épisode inédit avec Booder lundi 23 février 2026 sur TF1 (vidéo)

Lundi 23 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera un épisode inédit de la série "Le nounou" avec Booder qui va devoir s'occuper de deux enfants d'une ancienne top model.

L'histoire en quelques lignes...

Samir a une nouvelle mission : s’occuper des deux enfants d’une ancienne top model, Cléo, séparée de leur père Stéphane, photographe de mode à la carrière internationale. Samir fait ainsi la rencontre de Gabin, 8 ans, qui souffre de l’absence constante de son père, mais joue au gros dur pour donner le change, et Charlie, 12 ans, déjà mannequin comme sa mère.

Cléo, désormais styliste, finalise sa collection en vue de son premier défilé. Un enjeu très important pour elle qui doit (se) prouver qu’elle a désormais sa place de l’autre côté du podium… Ambiance tendue à la maison avec le stress qui monte et sa préménopause, Cléo est de plus en plus stressée.

Entre les « shootings » et les « catwalk », les bouffées de chaleur de Cléo, son entourage haut en couleurs et les mensonges de Charlie qui en réalité ne veut pas être mannequin, Samir va faire une entrée fracassante dans le monde de la mode...

Avec : Booder (Samir), Linda Hardy (Cléo), Issa Doumbia (Abdoulaye), Ahmed Sparrow (Ahmed), Aïda Guechoud (Malika), Christelle Reboul (Solange), Noémie Bernstein (Sab), Robert Plagnol (Stéphane), Brigitte Lo Cicero (Véronique), Louise Blin (Charlie), Diego Ayoun (Gabin), Nadine Charvolin (Fatima), France Albert (Aïssata), Vedanth Ramesh (Mani), Aristote LaIos (Yassine), Emmanuelle Bodin (La journaliste), Sidonie Laurens (La maîtresse), Olivier Lejeune (Christian), Noé Richard (Copain Gabin), Karim Bouziouane (Momo), Gladys Cohen (Tata Rachel), Mademoiselle Agnès (Marlène).

Dernière modification le samedi, 21 février 2026 13:07
Publié dans Fictions, Lundi
