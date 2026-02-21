recherche
"L'art du crime - Mourir avec Cézanne", épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 21:10, France 2 diffusera le premier épisode de la 9ème saison inédite de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim : « Mourir avec Cézanne ».

La saison 2 en quelques lignes...

Antoine Verlay et Florence Chassagne reviennent pour deux nouvelles enquêtes qui les plongeront dans l’univers de deux immenses artistes : Cézanne et David.

Des paysages ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire illustrant la très mouvementée Révolution française au musée Grévin, en passant par les célèbres galeries du Louvre, notre duo devra de nouveau faire preuve d’ingéniosité pour comprendre le lien intime entre les meurtriers qu’ils poursuivent et ces chefs-d’œuvre de la peinture.

Nos deux enquêteurs devront aussi élucider la nature profonde des sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre car, si on peut s’arranger avec le mot « amitié », le désir, lui, ne ment pas.

Résumé des épisodes

Le premier épisode de cette 9ème saison sera diffusé lundi 23 février 2026 à 21:10.

Épisode 25  Mourir avec Cézanne

Dans son atelier parisien, une professeure de dessin, grande admiratrice de Cézanne, est assassinée précisément au moment où son mari, artiste peintre, l’appelle depuis Aix-en-Provence, croyant enfin avoir trouvé le bon point de vue pour peindre la montagne Sainte-Victoire, sur les traces de son maître.

Le capitaine Antoine Verlay et l’historienne Florence Chassagne ne tardent pas à faire le rapprochement entre ce meurtre insolite et l’œuvre du célèbre artiste provençal. Comprenant au cours de l’enquête qu’une des clés du mystère se trouve à Aix-en-Provence, le duo s’y rend pour enquêter…

Les guests se cet épisode : Pierre Perrier (Jules Pavard), Florence Coste (Aline Costa), Aude Candela (Louise Pérec).

Suivez nous...