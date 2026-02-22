"Maudits", fiction inédite avec Constance Gay et Pierre Arditi diffusée sur France 3 mardi 24 février 2026

Mardi 24 février 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Maudits" une fiction inédite avec Constance Gay et Pierre Arditi. Un secret de famille, une grossesse fragile et une lignée d’hommes frappés par une étrange fatalité.

L'histoire en quelques lignes...

Lucile, enceinte de son premier enfant, apprend que sa grand-mère, qu'elle croyait décédée à la naissance de son père, est toujours en vie.

Intriguée, elle se rend sur la terre de ses ancêtres, dans le Morvan, contre l'avis de son compagnon et rencontre pour la première fois sa grand-mère. En voyant son gros ventre, la vieille femme lui fait part de l'existence d'une terrible malédiction qui touche leur famille : « Si c'est un garçon, il mourra comme les autres. »

Pour lever le voile sur le passé mystérieux de sa grand-mère et le suicide de son père, mais surtout pour protéger son enfant à venir, Lucile décide de mener l'enquête.

Avec : Constance Gay (Lucile), Pierre Arditi (Jacques), Vincent Heneine (Omar), Martine Chevallier (Rose), Evelyne Istria (Clothilde), Patrick Rocca (Fernand), Hanane El Yousfi (Noémie), Lysiane Meis (Sonia), Pasquale D'Inca (Yves Letellier).