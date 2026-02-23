recherche
La fiction "Neige" avec Frédéric Diefenthal à revoir sur France 2 mercredi 25 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 140
La fiction "Neige" avec Frédéric Diefenthal à revoir sur France 2 mercredi 25 février 2026

Mercredi 25 février 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Neige", une fiction réalisée par Laurent Tuel avec Frédéric Diefenthal et Murielle Huet des Aunay.

L'histoire en quelques lignes...

Les Alpes, au cœur de l’hiver. Plusieurs notables de la région sont retrouvés assassinés chez eux – une mort particulièrement violente.

Le capitaine de police Thomas Delhaye est chargé du dossier. Afin de faire avancer l’enquête, il décide – pour quelques jours – de faire sortir de prison Juliette Hémon, jeune femme incarcérée des années plus tôt pour une affaire étrangement similaire.

Un duo étrange va se former pour mener l’enquête. Celle-ci s’avérera bien plus complexe que prévu. Personne n’en sortira indemne.

La fiction a reçu le « GRAND PRIX » 2022 du Film Francophone de Télévision au Festival de Cognac 2022.

Avec : Frédéric Diefenthal (Thomas Delhaye), Murielle Huet des Aunay (Juliette), Marie Bouvet (Eva), Etienne Diallo (Yacine), Esther Gaumont (Raphaëlle), Camille Durand (Céline), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Louis Bernard (Hugo Czarlewski), Fanny Guidecoq (Maud), Franck Adrien (Médecin ORL), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Karin Martin-Prevel (La juge), Marianne Pommier (La psy)...

