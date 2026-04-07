recherche
Fictions

"La Doc et le véto - En chiens de faïence" à revoir sur France 3 jeudi 9 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 avril 2026 82
"La Doc et le véto - En chiens de faïence" à revoir sur France 3 jeudi 9 avril 2026

Jeudi 9 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera un épisode de "La Doc et le véto" dans lequel Michel Cymes et Dounia Coesens se retrouvent confrontés aux esprits échauffés d'une communauté bien trop curieuse...

En chiens de faïence

Victor Chevasse, le cantonnier de Valerande-les-Chantelle, est interviewé pour un reportage sur la chaîne des Puys.

S’il joue à merveille son rôle d’ambassadeur de la région, il évoque aussi sa solitude, lui qui est veuf et célibataire depuis de nombreuses années.

Mais c’est alors qu’au milieu des touristes et des saisonniers venus pour les vacances, débarque à Valerande une citadine aussi pétillante que gaffeuse, qui pourrait bien chambouler sa vie: Nathalie.

Au village, on se réjouit pour Victor mais certains, plus méfiants et un peu jaloux, se demandent si cette nouvelle venue est aussi honnête qu’elle en a l’air…

La doc et le véto auront fort à faire pour éteindre les braises ardentes d’une saison hivernale bien plus chaude que les autres.

Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Hélène Seuzaret (Marion Clergeaux), Pierre Fernandes (Victor Chevasse), Séverine Warneys (Nathalie Pelletier), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D'Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset).

Dernière modification le mardi, 07 avril 2026 10:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les 5 vies de la Terre&quot;, deux épisodes à revoir sur France 5 jeudi 9 avril 2026

"Les 5 vies de la Terre", deux épisodes à revoir sur France 5 jeudi 9 avril 2026

07 avril 2026 - 11:37

Sur le même thème...

&quot;Ils sont vivants&quot; de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs sur France 4 jeudi 9 avril 2026 (vidéo)

"Ils sont vivants" de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs sur France 4 jeudi 9 avril 2026 (vidéo)

07 avril 2026 - 10:59

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 9 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 9 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

07 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...