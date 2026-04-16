Inédit : "Meurtres à Concarneau" sur France 3 samedi 18 avril 2026

Samedi 18 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Concarneau", une fiction inédite réalisée par Adeline Darraux avec Guillaume Arnault et Raphaëlle Agogué.

L'histoire en quelques lignes...

Le soleil se lève sur Concarneau et, comme chaque jour, le premier bac de la journée se fraye un chemin vers la ville close. Mais, en s’approchant des remparts, une silhouette se dessine entre algues et rochers : un plongeur, inerte, un tournevis profondément planté dans le corps. Sur sa combinaison est écrit un énigmatique : « Mallozh dit 'ta ! ».

Sur cette affaire complexe, le séduisant capitaine du SRPJ de Quimper, Gabriel Rivière, collabore avec Magali Morvan, l’officier de la gendarmerie locale. Leur enquête va les mener sur les bords de la mer d’Iroise, dans le milieu fermé des marins pêcheurs et au cœur de l’histoire mouvementée de la Bretagne…

Avec : Guillaume Arnault (Gabriel Rivière), Raphaëlle Agogué (Magali Morvan), Camille Aguilar (Clara Vernon), Anne Girouard (Alice Quemeneur), Juliette Tresanini (Maël), Hubert Delattre (Bruno Rivière), Bertrand Constant (Erwan Benek), Yaël Dyens (Armel Arieux), Laurent Bateau (Gwen Korrigan).