recherche
Fictions

Inédit : "Meurtres à Concarneau" sur France 3 samedi 18 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 avril 2026 345
Inédit : "Meurtres à Concarneau" sur France 3 samedi 18 avril 2026

Samedi 18 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Concarneau", une fiction inédite réalisée par Adeline Darraux avec Guillaume Arnault et Raphaëlle Agogué.

L'histoire en quelques lignes...

Le soleil se lève sur Concarneau et, comme chaque jour, le premier bac de la journée se fraye un chemin vers la ville close. Mais, en s’approchant des remparts, une silhouette se dessine entre algues et rochers : un plongeur, inerte, un tournevis profondément planté dans le corps. Sur sa combinaison est écrit un énigmatique : « Mallozh dit 'ta ! ».

Sur cette affaire complexe, le séduisant capitaine du SRPJ de Quimper, Gabriel Rivière, collabore avec Magali Morvan, l’officier de la gendarmerie locale. Leur enquête va les mener sur les bords de la mer d’Iroise, dans le milieu fermé des marins pêcheurs et au cœur de l’histoire mouvementée de la Bretagne…

Avec : Guillaume Arnault (Gabriel Rivière), Raphaëlle Agogué (Magali Morvan), Camille Aguilar (Clara Vernon), Anne Girouard (Alice Quemeneur), Juliette Tresanini (Maël), Hubert Delattre (Bruno Rivière), Bertrand Constant (Erwan Benek), Yaël Dyens (Armel Arieux), Laurent Bateau (Gwen Korrigan).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit : &quot;Sur la branche&quot; avec Daphné Patakia & Benoît Poelvoorde sur France 4 samedi 18 avril 2026 (vidéo)

Inédit : "Sur la branche" avec Daphné Patakia & Benoît Poelvoorde sur France 4 samedi 18 avril 2026 (vidéo)

16 avril 2026 - 09:25

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Sur la branche&quot; avec Daphné Patakia & Benoît Poelvoorde sur France 4 samedi 18 avril 2026 (vidéo)

Inédit : "Sur la branche" avec Daphné Patakia & Benoît Poelvoorde sur France 4 samedi 18 avril 2026 (vidéo)

16 avril 2026 - 09:25

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...