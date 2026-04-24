"Inspecteur Barnaby - La rivière des disparus" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 26 avril 2026

Dimanche 26 avril 2026 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la 25ème saison inédite de la série "Inspecteur Barnaby" avec de nouvelles enquêtes les crimes commis dans le Midsomer.

L'histoire de la série

Dans le pittoresque comté de Midsomer, l'inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, enquêtent sur des crimes aussi sensationnels que déconcertants. Épaulés par la légiste Fleur Perkins, ils explorent les singularités de cette région charmante mais dangereuse.

Entre chasse au trésor, rivalités villageoises, secrets familiaux et meurtres sordides, chaque épisode révèle les sombres dessous de cette campagne anglaise en apparence idyllique.

Résumé des épisodes

Cette 25ème saison se compose de 4 épisodes de 90 minutes. Le premier épisode sera diffusé dimanche 26 avril 2026 à 21:10.

Épisode 25x01 • La rivière des disparus

Deux groupes d'écumeurs s'affrontent sur les berges de Goldsworthy, jusqu'à ce que l'un des membres, victime de menaces régulières, soit retrouvé mort.

Barnaby et Winter se retrouvent alors impliqués dans une enquête complexe mêlant chasse au trésor, vestiges de l'histoire locale et la mystérieuse disparition d'une jeune fille des dizaines d'années auparavant.