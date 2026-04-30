Inédit : "Les mystères des grottes du Régulus" sur France 3 samedi 2 mai 2026 (vidéo)

Samedi 2 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Les Mystères des Grottes du Régulus", une fiction inédite réalisé par Lorie Pester qui s’inscrit dans la collection « Les Mystères de… » où chaque enquête explore les secrets d’un territoire.

L'histoire en quelques lignes...

Une affaire de meurtre secoue une petite ville lorsque Julien Monnier est retrouvé mort poignardé près des grottes troglodytes, les « grottes du Régulus ». Un livre ancien est retrouvé à ses côtés.

Grâce, capitaine de gendarmerie, est chargée de l’enquête et découvre des similitudes avec une affaire vieille de dix ans : une jeune fille, Sarah, 17 ans, avait été retrouvée morte, également poignardée, dans les mêmes grottes.

Grâce fait appel à Alex, son ancien ami d'enfance devenu expert en livres anciens. Il avait enquêté sur l'affaire de la mort de Sarah, alors qu’il était officier de gendarmerie. Alex replonge malgré lui dans le passé et accepte d'aider, en partie pour retrouver Grâce, son amour perdu. Leurs retrouvailles ravivent de vieux sentiments et des souvenirs douloureux liés à leur séparation.

Au fil de l’enquête, la mémoire des protagonistes et des suspects se mêle. Grâce et Alex ravivent leur passé, mais se confrontent à des souvenirs divergents et des non-dits.

Avec : Shemss Audat (Grâce Talbi), Antoine Hamel (Alex Mercier), avec la participation de Philippe Caroit (Jean-Marc Monnier), Sophie Accard (Sybille), Benjamin Gaitet (Julien Monnier), Sacha Vanbockestal (Théodore), Romane Raffin Delys (Morgane), Amanda Lamb (Sarah), Gaëlle Battut (Elise) Orianne Schiele (Constance), Eric Bougnon (Paul Vimon), Amélie Prévot (Camille Vimon), Martine Gautier (Huguette), Céline Perra (Sylvia Pinter)...