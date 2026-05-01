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"Inspecteur Barnaby - Gazon maudit" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 3 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 391
"Inspecteur Barnaby - Gazon maudit" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 3 mai 2026

Dimanche 3 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 25ème saison de la série "Inspecteur Barnaby" : « Gazon maudit ».

L'histoire de la série

Dans le pittoresque comté de Midsomer, l'inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, enquêtent sur des crimes aussi sensationnels que déconcertants. Épaulés par la légiste Fleur Perkins, ils explorent les singularités de cette région charmante mais dangereuse.

Entre chasse au trésor, rivalités villageoises, secrets familiaux et meurtres sordides, chaque épisode révèle les sombres dessous de cette campagne anglaise en apparence idyllique.

Résumé des épisodes

Cette 25ème saison se compose de 4 épisodes de 90 minutes. Le deuxième épisode sera diffusé dimanche 3 mai 2026 à 21:10.

Épisode 25x02 Gazon maudit

Le gardien du club de boulingrin est assassiné après un match serré et un arbitrage contesté.

L'enquête menée par Barnaby et Winter révèle des rivalités meurtrières, des liaisons secrètes et autres petites combines de villageois.

Dernière modification le vendredi, 01 mai 2026 10:54
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