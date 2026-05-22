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La saison 2 de "Vanina : Meurtres en Sicile" diffusée sur France 3 à partir du dimanche 24 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 22 mai 2026 358
La saison 2 de "Vanina : Meurtres en Sicile" diffusée sur France 3 à partir du dimanche 24 mai 2026

Dimanche 24 mai 2026 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série "Vanina : Meurtres en Sicile".

La saison 2 en quelques lignes...

Quatre nouvelles enquêtes passionnantes attendent Vanina Guarrasi.

Mais la vie de Vanina a aussi atteint un tournant décisif. Menacée à son tour par la mafia, elle est déterminée à arrêter le parrain Salvatore Fratta, et tout aussi déterminée à ne plus fuir l'amour qui la lie à Paolo, un amour fatal mais aussi impossible.

Résumé des épisodes

Le premier épisode de cette 4ème saison sera diffusé dimanche 24 mai 2026 à 21:10 sur France 3.

Épisode 2x01 L'homme du port

Vincenzo La Barbera, professeur de philosophie, est retrouvé mort. Cet idéaliste était un courageux militant qui luttait contre le trafic de drogue. À tel point que la mafia l'avait pris pour cible. Pourtant, le meurtre n'a pas les caractéristiques habituelles d’un crime mafieux.

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