"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 31 mai 2026

Dimanche 31 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera le deuxième épisode de la seconde saison inédite de la série "Vanina : Meurtres en Sicile".

La saison 2 en quelques lignes...

Quatre nouvelles enquêtes passionnantes attendent Vanina Guarrasi.

Mais la vie de Vanina a aussi atteint un tournant décisif. Menacée à son tour par la mafia, elle est déterminée à arrêter le parrain Salvatore Fratta, et tout aussi déterminée à ne plus fuir l'amour qui la lie à Paolo, un amour fatal mais aussi impossible.

Résumé des épisodes

Le deuxième épisode de cette 4ème saison sera diffusé dimanche 31 mai 2026 à 21:10 sur France 3.

Épisode 2x02 • Le cadavre évanoui



Un homme appelle la criminelle : il aurait découvert le cadavre d'une femme dans un hôtel en travaux. Mais quand la commissaire Vanina Guarrasi arrive sur les lieux avec le capitaine Spanò, ils ne voient aucun corps.

Le lendemain, ils sont appelés au cimetière de Catane : un homme et une femme sont retrouvés morts dans une chapelle. Ils sont couverts de boue et installés dans une mise en scène macabre. À première vue, rien ne lie ces deux personnes. Le premier est évêque à Catane, la deuxième, médecin urgentiste. Pourquoi ont-ils été tués ensemble et installés de cette façon ?