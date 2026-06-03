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"Meurtres à Sandhamm - La reine de la Baltique" à revoir sur Arte vendredi 5 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 juin 2026 431
"Meurtres à Sandhamm - La reine de la Baltique" à revoir sur Arte vendredi 5 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026 à 20:55, Arte vous proposera de voir ou de revoir le premier épisode de la série "Meurtres à Sandhamm" : « La reine de la Baltique ».

L'histoire en quelques lignes...

Sur une plage de Sandhamn, petite île au large de Stockholm, Nora se heurte en se baignant au cadavre d'un homme pris dans des filets.

L'enquête est confiée à un policier que Nora reconnaît : Thomas, un ancien copain de collège. Mais celui-ci semble avoir des problèmes avec sa hiérarchie, à cause d'une addiction aux somnifères.

La piste du crime

La Suède, pays des bains de mer et des plages de sable blanc… Cette série scandinave met en lumière une facette moins connue du pays nordique. Il ferait sans doute très bon vivre à Sandhamn – une des 20 000 îles de l'archipel de Stockholm, habitée par des pêcheurs – si elle n'était grevée par des drames latents et des secrets inavouables.

Adaptée de La reine de la Baltique, un polar à très grand succès de Viveca Sten, la série prouve que les pires névroses s'épanouissent aussi dans les décors apaisants. Couple au bord de la crise de nerfs, policier dépressif, complot démoniaque : au-delà des apparences, la Suède s’avère moins paisible qu’elle ne le paraît. C’est sans doute ce regard sans concession, ainsi que l’extrême précision de l’écriture de Viveca Sten, une ancienne juriste, qui ont séduit le public.

Dernière modification le mercredi, 03 juin 2026 11:48
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