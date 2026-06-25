"Les oubliés du Delta" avec Isabelle Gélinas à revoir sur France 3 samedi 27 juin 2026 (vidéo)

Samedi 27 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Les oubliés du Delta", une fiction réalisée par Leslie Gwinner avec Isabelle Gélinas, Anne Alvaro et Raphaëlle Rousseau.

L'histoire en quelques lignes...

Lors d’un chantier en pleine Camargue, des ouvriers exhument des ossements humains. L’enquête est confiée au commissaire Marianne Prévost, spécialiste de ce genre de cas, avec pour l’assister la jeune Lola Hardon, encore peu expérimentée. Marianne Prévost a la réputation de diva de la police judiciaire et elle a besoin d’un chauffeur ! Lola hérite de la corvée…

Il est établi rapidement que les squelettes ne sont pas morts en même temps mais ont été enterrés depuis au moins 70 ans et sont tous, sauf un, d’origine asiatique. Parmi les travailleurs indochinois réquisitionnés après la défaite de juin 1940, 2 000 d’entre eux vont se retrouver en Camargue et y travailler dans des conditions de vie très difficiles.

Quel propriétaire de l’époque a pu manquer d’égard envers ses ouvriers au point de les enterrer ainsi sans sépulture ? Comment les identifier ? Et qui est la femme caucasienne enterrée parmi eux ? Qui a volé son corps à la morgue ? Quel terrible secret du passé cherchait-on à effacer ?

Avec : Isabelle Gélinas (Marianne Prévost), Anne Alvaro (Magali Galabert), Raphaëlle Rousseau (Lola Hardon), Tom Hudson (Anthony Galabert), Sylvain Jouret (Nicolas Galabert), Agathe Dodemant (Magali Galabert, 10 ans), Harrison Arevalo (Pedro Garcia), Aude Canaud (Adèle Galabert), Pierre Lopez (Frédéric Galabert), Paul Jeanson (Eric Duval), Greg Nardella (Kevin Martin), Caroline Riou (Karvalec), Thibault Villette (Jean Louis), Yvon Besson (Renaud), Thomas Cousseau (Philippe)…