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"César Wagner - Un mariage, deux enterrements" à revoir sur France 2 vendredi 3 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 444
"César Wagner - Un mariage, deux enterrements" à revoir sur France 2 vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le 8ème épisode de "César Wagner" : « Un mariage, deux enterrements » réalisé par Gabriel Julien-Laferrière.

L'histoire en quelques lignes...

Mariage chez les Wagner. Marie-Ange, la mère de César, se marie avec Christian Haas.

Alors que la fête bat son plein dans un château près de Strasbourg, un cadavre est retrouvé dans la chambre froide.

César et son équipe mettent tout en œuvre, et dans la plus grande discrétion, pour trouver le coupable sans gâcher la fête. Une mission complexe puisque les principaux suspects travaillent pour l'entreprise qui organise l'événement, et dont la directrice n'est autre que la fille de Christian Haas...

Avec : Samuel Labarthe (Christian Hass), Karina Testa (Aida Cissé), Florent Peyre (Jean-Eudes de la Ferté), Pauline Bression (Victoire Hass).

À la suite de cet épisode, France 2 vous proposera également de revoir en seconde partie de soirée "César Wagner - Un doigt de mystère".

Dernière modification le mercredi, 01 juillet 2026 09:48
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