"Meurtres au paradis" résumé des épisodes rediffusés sur France 2 lundi 6 juillet 2026

Lundi 6 juillet à partir de 20:55, France 2 vous proposera de voir ou de revoir quatre épisodes de la série "Meurtres au paradis".

Meurtres mystérieux et intrigues déroutantes pour cette série policière sous ambiance tropicale...

Après la diffusion de la 15ème saison inédite, France 2 vous propose de revoir des épisodes des saisons précédentes.

20:55 Épisode 13x01 Une vie gâchée

Le Yacht Club de Sainte-Marie organise une réception pour fêter les cinquante ans de service du Commandant Selwyn Patterson au sein de la Police de l'île. Lorsque Selwyn sort prendre l'air sur la jetée, un homme arrive derrière lui, une arme à la main, et lui tire dessus. Selwyn est hospitalisé. L'Inspecteur Parker et son équipe identifient rapidement le tireur, mais le mobile leur échappe.

21:55 Épisode 13x02 Carton plein

Nancy, une anglaise installée à Sainte-Marie depuis 28 ans, est retrouvée morte l'abdomen transpercé d'un coup d'aiguille à tricoter dans le jardin de sa maison de retraite. Quelques minutes auparavant, elle quittait précipitamment la salle d'activités où se tenait une partie de bingo endiablée qui rassemblait tous les autres occupants des lieux. La résidence étant sécurisée, un rôdeur n'avait vraisemblablement pas pu s'introduire dans le jardin. Mais qui étaient les proches de Nancy présents ? Le directeur, qui s'avère avoir été son assistant durant des années ? Sa cousine, fraîchement débarquée d'Angleterre, qui n'est peut-être pas sa cousine ? Sa fille adoptive, qu'elle a tendance à surprotéger ?

22:55 Épisode 12x07 La lettre anonyme (2/2)

Neville est en garde à vue, soupçonné d’avoir tué un éminent criminologue. Une inspectrice est dépêchée de Londres pour mener l’enquête, et elle est très vite convaincue de la culpabilité de l’inspecteur. L’équipe dirigée par le Commandant Patterson dispose de 48 heures pour le tirer de là. Leurs recherches se focalisent sur toutes les enquêtes que l’inspecteur a dirigées depuis son arrivée sur l’île…

23:55 Épisode 12x08 Sur un air de calypso

Alors que l'inspecteur Parker prend un verre au bar de Babette, un lieu réputé pour sa bonne musique, le patron du bar est assassiné. Il a été empoisonné par le verre de rhum qui lui a été servi au bar. Or, le poison ne se trouvait pas dans la bouteille et personne ne s'est approché de son verre avant ou après. Comment quelqu'un a-t-il pu commettre ce crime au nez et à la barbe de l'inspecteur ? Ce dernier commence à croire qu'il a définitivement perdu son flair de policier...