"Le crime lui va si bien - L'affaire Molina" à revoir sur France 2 mercredi 8 juillet 2026

L'affaire Molina
Alors que la lieutenante Céline Richer rentre de congés, elle retrouve le commissariat en panique. En effet, son binôme, la capitaine Gaby Molina, est introuvable, et Peyraque, un commandant de l’IGPN, a débarqué pour mener une enquête interne sur un vol de scellés liés à un braquage… que Gaby aurait elle-même commis !
Face au commandant qui la soupçonne de complicité, Céline prend sa défense, mais elle déchante vite lorsqu'elle découvre les fameux scellés planqués chez Gaby…
Que faire ? La dénoncer à la Police des polices ou la couvrir ? Et où est passée Gaby dont le portable est coupé ? Son silence devient soudain très inquiétant lorsque certains indices laissent à penser que quelqu’un cherche à la tuer…
Avec : Hélène Seuzaret (Céline Richer), Medi Sadoun (Peyraque), Bruno Lochet (Vargas), Cédric Chevalme (Mertil), Julien Ratel (Darget), Laurent Manzoni (Fontan), Amandine Chauveau (Vanessa), Julien Boissier-Descombes (Socrate), Cyrille Debard (Aristote)...