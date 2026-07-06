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"Le crime lui va si bien - L'affaire Molina" à revoir sur France 2 mercredi 8 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 386
"Le crime lui va si bien - L'affaire Molina" à revoir sur France 2 mercredi 8 juillet 2026

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:10, France 2 rediffusera un volet de la fiction "Le crime lui va si bien" avec Hélène Seuzaret et Medi Sadoun : « L'affaire Molina ».

L'affaire Molina

Alors que la lieutenante Céline Richer rentre de congés, elle retrouve le commissariat en panique. En effet, son binôme, la capitaine Gaby Molina, est introuvable, et Peyraque, un commandant de l’IGPN, a débarqué pour mener une enquête interne sur un vol de scellés liés à un braquage… que Gaby aurait elle-même commis !

Face au commandant qui la soupçonne de complicité, Céline prend sa défense, mais elle déchante vite lorsqu'elle découvre les fameux scellés planqués chez Gaby

Que faire ? La dénoncer à la Police des polices ou la couvrir ? Et où est passée Gaby dont le portable est coupé ? Son silence devient soudain très inquiétant lorsque certains indices laissent à penser que quelqu’un cherche à la tuer…

Avec : Hélène Seuzaret (Céline Richer), Medi Sadoun (Peyraque), Bruno Lochet (Vargas), Cédric Chevalme (Mertil), Julien Ratel (Darget), Laurent Manzoni (Fontan), Amandine Chauveau (Vanessa), Julien Boissier-Descombes (Socrate), Cyrille Debard (Aristote)...

Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 13:06
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