Deux épisodes de "Meurtres à Sandhamn" à revoir sur Arte vendredi 17 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte vous proposera de revoir deux épisodes de la 6ème saison de la série Meurtres à Sandhamn : « À la vie, à la mort » et « Un goût amer ».

L'histoire de la série...

Sur la paisible île de Sandhamn, au cœur de l'archipel de Stockholm, le décor de carte postale contraste avec une succession de crimes mystérieux.

L'inspecteur Thomas Andreasson mène les enquêtes avec l'aide de son amie d'enfance, la juriste puis procureure Nora Linde.

Entre secrets de famille, tensions sociales et drames personnels, chaque affaire révèle la face sombre de cette communauté en apparence idyllique.

20:55 Épisode 6x03 À la vie, à la mort

Dino, travaillant pour un concessionnaire automobile, appelle la police pour signaler un cas de violence conjugale. Son patron, André, bat violemment sa femme, tout juste mère. Hospitalisée, la victime est prise en charge par Mia, puis hébergée en lieu sûr où elle reçoit la visite d’un avocat. André, qui vient de faire disparaître Dino, exige le retour de son enfant sous quarante-huit heures, faute de quoi il portera plainte.

Thomas, chargé de l’enquête sur le meurtre de Dino, collabore à nouveau avec Mia. Au cours de ses investigations, il croise Nora, sur le point de se marier, dans le restaurant où elle fête son enterrement de vie de jeune fille.

22:25 Épisode 6x04 Un goût amer

Alors que Mia et Thomas surveillent le port pour surprendre des trafiquants d'alcool, la jeune enquêtrice est sauvagement agressée et se retrouve plongée dans le coma. Thomas, se sentant responsable, est déterminé à retrouver les coupables.

Nora, de son côté, se remet doucement de sa rupture avec Jonas. Elle accepte une invitation à l'anniversaire de Marika Sjöstrand, négociante en vins, qui souhaite profiter de l'occasion pour faire des affaires. Cette dernière peut compter sur ses deux filles, Agnes et Ebba, pour organiser les festivités. Mais en fin de soirée, alors qu'elle range seule la cuisine, Agnes est enlevée. Marika est contactée par les ravisseurs qui réclament une rançon...