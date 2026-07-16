"Le secret de la grotte" à revoir sur France 3 samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Le secret de la grotte", une fiction réalisée par Christelle Raynal avec Élodie Varlet et Samy Gharbi.

L'histoire en quelques lignes...

Une figure locale est retrouvée assassinée sur les bords de la rivière Ardèche par des jeunes kayakistes, sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc. L'arme du crime est une pierre taillée datant de plus de 40 000 ans, période correspondant à la présence des hommes dans la grotte rupestre de la région.

Le capitaine de gendarmerie Riad Lekcir, chargé de l’enquête, doit faire équipe avec son homologue de la section de recherche, Manon Ferret-Duval.

Une collaboration qui ne l’enchante pas du tout, car un passé douloureux les lie. En décembre 1994, parallèlement à la découverte de cette grotte, Kamel, le frère aîné de Riad, a été arrêté, accusé d’avoir tué les parents de Manon (qui avait 8 ans à l’époque). Kamel s’est suicidé en garde à vue, voyant son alibi s'effondrer.

Nos enquêteurs vont devoir mettre de côté ce lourd passé afin de mener à bien cette enquête qui va finalement établir un lien entre ces deux meurtres perpétrés à trente ans d'intervalle.

Avec : Élodie Varlet (Manon Ferret-Duval), Samy Gharbi (Riad Lekcir), Franck Adrien (Arnaud Vernon), Serge Riaboukine (Étienne Ferret), Catherine Davenier (Nathalie Ferret), Guillaume Bouchède (Vincent Ferret), Baya Belal (Louarda Lekcir), Slimane Benaissa (Ali Lekcir), Éric Savin (Xavier Berg), Carole Richert (Hélène Berg), Anne Girouard (Élise Perrot), Lilou Siauvaud (Rose)...