Primaire des écologistes : deux débats sur LCI en septembre avec Ruth Elkrief

Mercredi 8 et 22 septembre, LCI diffusera les deux débats de la primaire des écologistes en vue de la présidentielle de 2022. Ces deux débats seront animés par Ruth Elkrief.

Après avoir organisé le débat des élections européennes, des élections municipales à Paris et trois débats lors des élections régionales (Hauts-de-France, Ile-de-France et PACA), LCI sera la seule chaîne à proposer deux débats à l’occasion de la primaire des écologistes en vue de la présidentielle 2022 et la seule à organiser le débat du second tour.

Le mercredi 8 septembre à 20:45 seront réunis autour de Ruth Elkrief les 4 candidats à l’investiture écologiste : Delphine Batho, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau.

Le mercredi 22 septembre à 20:45 les deux finalistes désignés par les électeurs de la primaire des écologistes seront une nouvelle fois réunis autour de Ruth Elkrief.

Ces émissions se feront en partenariat avec Le Figaro avec la participation de Loopsider.