“Télématin” mercredi 2 mars : les invités de Thomas Sotto & Johanna Ghiglia sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Johanna Ghiglia mardi 1er mars dans “Télématin” sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Johanna Ghiglia. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 1er mars :

07:40 Les 4 vérités : Caroline Roux recevra Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l’élection présidentielle.

08:10 Interview d'actu : Thomas Sotto recevra Ania, réfugiée ukrainienne, professeur de français à Lviv.

09:00 Invitée culture : Alice Pol, comédienne sera l'invitée de Thomas Sotto & Johanna Ghiglia.