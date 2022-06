Elizabeth II, une Vie un Règne : édition spéciale en direct sur TF1 & LCI jeudi 2 juin

Jeudi 2 juin, TF1 proposera à partir de 09:10 une émission spéciale : “Elizabeth ll, une Vie un Règne”, pour vivre la célébration des 70 ans de règne de la reine d’Angleterre.

Pour cette émission exceptionnelle, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront entourés d'invités parmi lesquels Marc Roche, biographe royal et correspondant du "Point" à Londres, Isabelle Rivère, biographe de la reine (seule journaliste française à avoir pu suivre Elizabeth II pendant plusieurs années), Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à "Point de vue", Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en cheffe adjointe de "Voici" et Pierre Servent, consultant militaire.

Chacun d'entre eux apportera son expertise et son éclairage sur la personnalité exceptionnelle de la Reine Elizabeth II, son histoire, ses centres d'intérêt, et livrera de nombreuses anecdotes.

TF1 et LCI au cœur des festivités, aux quatre coins de Londres

Dans les rues de la capitale, à bord d'un bus à impériale, dans un taxi, dans une calèche et à bord d'une navette fluviale sur la Tamise

Pour faire vivre aux téléspectateurs cet événement historique, les équipes de TF1 & LCI seront déployées dans tous les lieux stratégiques de la capitale britannique, en particulier autour de Buckingham Palace, le lieu phare des festivités. Denis Brogniart sillonnera Londres à bord d'un bus à impériale et y accueillera des invités français et anglais. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux recueilleront de nombreux témoignages en direct, notamment de personnes qui ont eu le privilège de travailler au service de Sa Majesté.

François-Xavier Ménage sera aussi de la partie et recevra des invités dans le seul taxi français de Londres. Il nous fera découvrir la ville en fête et ses nombreux lieux insolites. Les téléspectateurs seront également invités dans une calèche aux côtés de Garance Pardigon et, avec Hélène Bonnet à bord d'une navette fluviale qui remontera la Tamise pour découvrir les festivités sous toutes leurs facettes. L'objectif sera d'être aux côtés du public et de partager sa ferveur et son enthousiasme.

Un accord exclusif avec la BBC pour une couverture télé optimale

Le Groupe TF1 a conclu un accord exclusif avec la BBC, chaîne hôte de l'événement, qui disposera d'une trentaine de caméras pour assurer la retransmission des cérémonies.

Grâce à ce dispositif unique en son genre et à ses quinze équipes d'envoyés spéciaux, TF1 fera vivre l'événement aux téléspectateurs au plus près de la reine et de la famille royale.

Journée spéciale sur LCI dès 6 heures du matin

Dès 6 heures du matin, Hélène Mannarino arpentera les rues de Londres à bord du bus à impériale pour suivre les derniers préparatifs du jubilé de la Reine et l'effervescence dans la capitale. Toute l’équipe de la Matinale autour de Stefan Etcheverry sera à l’heure anglaise pour cet événement unique avec notamment Magali Barthès et le biographe royal Marc Roche, ainsi que les envoyés spéciaux de la chaîne à Buckingham Palace.



A partir de 08:50, Thomas Misrachi prendra la relève, accompagné de Magali Barthès, et accueillera sur son plateau des invités, notamment le journaliste Bertrand Deckers qui collabore avec le mensuel Royals, et la rédactrice en chef adjointe de Voici, Catherine Ivanichtchenko.

Dès 09:10, LCI retransmettra simultanément l'émission de TF1 “Elizabeth ll, une Vie un Règne”.

Puis, la suite de l'émission spéciale sera animée par Christophe Moulin et Claire Fournier, entourés d’invités et d'experts de la rédaction, comme Valérie Nataf, Catherine Jentile de Canecaude ou encore Jean des Cars, journaliste et auteur de « Pour la Reine. Hommage à Elizabeth II ».