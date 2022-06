Elizabeth II, le Jubilé à suivre en direct sur France 2 jeudi 2 juin à partir de 09:45

À l'occasion des soixante-dix ans de règne de la reine Elizabeth II, France 2 diffusera en direct jeudi 2 juin à partir de 09:45 une édition exceptionnelle, présentée par Julian Bugier.

Tout au long de cette matinée, Julian Bugier accompagné de Stéphane Bern et de nombreux invités, avec notamment Adelaide de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, commenteront le défilé d'anniversaire de la reine, qui réunira plus de 1 400 soldats, 400 musiciens, 200 chevaux au départ de Horse Guards (situé entre Saint-James Park et la Tamise) pour se rendre en direction de Buckingham Palace. Ils reviendront sur ce Jubilé à travers des témoignages et archives.

En duplex de Londres, Louise Ekland, journaliste britannique, auteure de God Save My Queen, et Matthieu Boisseau, correspondant de France Télévisions, seront au cœur de l’évènement et nous feront vivre les grands moments de ces festivités qui mettent à l'honneur le plus long règne de la monarchie britannique.

Les JT et rendez-vous d'information de France 2, France 3, franceinfo canal 27 et la plateforme d’information franceinfo.fr reviendront aussi sur cet événement.