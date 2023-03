"Reportages découverte" : Disparition du Docteur Godard, épisode 4, dimanche 26 mars 2023 sur TF1

Dimanche 26 mars 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" le 4ème et dernier épisode de « Docteur Godard - l’homme qui voulait tout quitter » une série documentaire réalisée par Eric Lemasson.

C’est l’un des faits divers les plus mystérieux de ces trente dernières années. En septembre 1999, un médecin de Caen disparaît en mer avec ses enfants. Des traces du sang de son épouse sont découvertes à leur domicile. La disparition du docteur Yves Godard va faire la une de l’actualité pendant de nombreuses années. Ou est-il ? A-t-il tué sa femme, a-t-il assassiné ses propres enfants ? Pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé le voilier ? La version communément admise est que le docteur Godard a disparu en mer et tué femme et enfants. Après quinze ans d’errements, la justice renonce à résoudre cette énigme, aucune vérité officielle ne se fait jour.

Mais s’agit-il vraiment d’un simple drame familial, ou bien peut-on relier cette énigme judicaire à un autre crime impuni, l’assassinat du leader d’un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001 ?

S’appuyant sur le livre d’Éric Lemasson "L’assassinat du docteur Godard", la série éclaire cette affaire d’un jour nouveau, à l’aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d’enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d’investigation à cette énigme. L’histoire démarre en Normandie, s’installe en Bretagne, se déploie dans le Languedoc. Elle se prolonge à l’étranger, ses ramifications vertigineuses nous emmenant jusqu’au Brésil en passant par l’île portugaise de Madère, le Luxembourg, l’ile de Man et les iles Hébrides au tout Nord de l’Écosse.

Épisode 4 Assassinat(s)



Dans ce quatrième et dernier épisode…les révélations. Quel rapport entre la disparition de la famille Godard au large de la Bretagne et l’assassinat, quelques mois plus tard près de Montpellier, du chef de file du CDCA, le syndicat "antisystème", celui des petits commerçants en colère contre la « pression de l’État » ? Les points communs sont frappants : les mêmes lieux, les mêmes personnes.

Dans l’enquête Godard, la piste financière se perdait, sur l’île de Madère, aux portes du nébuleux système offshore mis en place par le syndicat CDCA, auquel le docteur Godard avait adhéré en plaçant à l’étranger un magot destiné vraisemblablement à financer sa fuite. "Quand j’ai appris l’assassinat de Poucet, j’ai été estomaqué. Le type que j’étais allé interroger pour mon enquête sur le docteur Godard venait d’être tué", raconte aujourd’hui l’un des enquêteurs bretons. Les anciens policiers du SRPJ de Montpellier, quant à eux, racontent leur enquête délicate sur la mort du leader du CDCA, qui les mènera sur l’île portugaise de Madère et jusqu’au Brésil, où un témoin fera des révélations sur les commanditaires du meurtre. Avant de se rétracter. "Nous avions des témoignages et des éléments matériels intéressants, pourtant la justice a conclu par un non-lieu", regrette un ancien policier.

Parallèlement à cette enquête impossible dans le système quasi mafieux du business qui prospérait dans les coulisses du CDCA, de nouveaux éléments sont déposés sur une plage bretonne chère au docteur Godard. Des cartes de crédit lui ayant appartenu sont "livrées" aux enquêteurs de bien curieuse manière par une main anonyme, et semblent leur suggérer de poursuivre leurs investigations dans la même direction que l’enquête sur l’assassinat de Christian Poucet : "on devenait dingue, avec ces cartes de Godard déposées au bord de la mer, qui semblaient nous narguer", explique l’enquêteur.

Le docteur Godard et ses enfants auraient-ils été les victimes collatérales de cette guerre mortelle pour le contrôle des millions cachés du CDCA ? Au final, il ne sera pas possible d’établir clairement les responsabilités pénales dans ces deux dossiers, la justice finira par renoncer. A moins qu’elle ne rouvre tôt ou tard le dossier de ce cold case, ce(s) crime(s) impuni(s)…