"Grands Reportages - Drôles de bestioles" dimanche 18 février 2024 sur TF1 - Vidéo

À voir ou à revoir dans "Grands Reportages" dimanche 18 février à 14:50 sur TF1, « Drôles de bestioles », un document réalisé par Frédéric Arranz.

Ils sont quelques-uns en France à avoir fait un choix…particulier. Vivre au quotidien avec un animal sauvage : un tigre, un ours ou même un alligator. Pour le plaisir, pour travailler ou pour transmettre leur passion, Brigitte, Damien, Frédéric et Philippe vivent une relation étonnante avec des animaux aussi attirants que dangereux.

Une équipe de "Grands Reportages" a suivi pendant plusieurs mois ces curieux français. Ils nous font découvrir leurs animaux sous un autre angle et en profitent pour balayer pas mal de préjugés…

Depuis sa jeunesse en Afrique, Philippe est fasciné par les reptiles. De cette passion est née, dans la banlieue nantaise, une drôle de cohabitation. Cela fait 15 ans que deux alligators, prénommés Ali et Gator, vivent dans son salon : « Il me voit comme un alligator mais un alligator qui, en plus, peut se mettre debout. Donc je reste un peu le dominant ». Et les deux crocodiles ne se sentent pas seuls chez Philippe…au rez de chaussée, sur 150 m2, près de 200 espèces de reptiles, iguanes, grenouilles, serpents ou caméléons, se côtoient car Philippe a décidé de défendre ces animaux en créant une association. Dans quelques semaines, il a prévu d’emmener 60 de ses reptiles et ses deux alligators en Corse, pour un atelier pédagogique dans un centre commercial : « Je me suis rendu compte que les français connaissaient très mal les reptiles. Et pour cette raison, ils en avaient peur. Sous prétexte qu’ils sont différents, on ne les aime pas. ». Philippe arrivera t-il à faire aimer ces animaux ?

Brigitte a été la première femme dompteuse de tigres en France. Il y a plus de 12 ans, elle a décidé d’arrêter sa carrière pour accueillir dans son jardin, près de Rouen, les fauves abandonnés par les parcs ou les zoos. Une dizaine de félins vit à présent chez elle : « Mon emploi du temps est en fonction d’eux, prendre des vacances… impossible ! Pour moi, vivre avec eux, ce n’est que du plaisir. ». Cette femme de 58 ans s’est fait une spécialité, élever des bébés tigres, qui sans elle, seraient voués à la mort. Cette année, elle a récupéré deux tigres blancs du Bengale. Ils ont un mois et Brigitte va jouer les mères de substitution pour garantir leur croissance. Des premiers biberons, en passant par leurs premiers morceaux de viande, Brigitte va veiller sur eux. Malheureusement, cette femme au grand cœur doit se faire à l’idée que dans quelques mois, elle devra les rendre, un crève cœur auquel elle ne veut pas penser : « Quand les tigreaux arrivent, c’est déjà trop tard, je redoute déjà le moment de leur départ ».

Près d’Orléans, Frédéric vit une drôle d’histoire d’amour avec son ours Valentin. Cela fait 7 ans qu’il passe la plupart de son temps avec un compagnon de 300kg, réputé pour être un des animaux les plus dangereux de la planète : « Il pourrait m’arracher la tête mais ce qu’il préfère, c’est me lécher. » Frédéric a fait de Valentin, un partenaire de travail. Chaque année, il sillonne la France, pour présenter un spectacle avec lui. Il est l’un des rares, en France, à proposer un show avec un ours sans muselière, ni fouet. A la recherche de nouveau défi, Frédéric vient de récupérer un second ours qu’il veut aussi former au spectacle. Lucien est un bébé de 3 ans, qui n’a jamais été entrainé et Frédéric s’est mis en tête de le présenter dans deux mois pour son premier show.

Alors qu’elle était employée de banque et lui paysagiste, Véronique et Damien ont décidé de tout quitter pour reprendre l’activité du zoo de Labenne dans le pays basque. « Le zoo était en vente, c’était la chance de notre vie et notre rêve. A présent, nous vivons au milieu des animaux, notre maison est sur le site. ». Avec Noé, leur fils de 8 ans et sept soigneurs, le couple gère un zoo familial où cohabitent 70 espèces différentes et cette année, ils ont la chance d’avoir des naissances de loup, une première dans le zoo. Chaque jour le couple travaille d’arrache pied pour augmenter le nombre de visiteur car pour faire vivre le zoo, ils investissent énormément dans les infrastructures. Cette année, c’est plus de 100000€ qu’ils prévoient pour la construction de bassins en vue de l’arrivée d’une nouvelle espèce, des flamants roses. Malheureusement le zoo réserve son lot d’incertitude et les délais sont difficiles à tenir. « Même si c’est beaucoup de stress et de travail, je vis, maintenant, mon rêve. S’il fallait signer de nouveau, je le referai. Je vis ma passion tous les jours car j’ai besoin d’être auprès de ces animaux ». Ils ont un an pour faire perdurer et agrandir le zoo.