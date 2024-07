2ème tour des législatives : le dispositif spécial de TF1 & LCI dimanche 7 juillet 2024

Pour cette soirée événement, la Direction de l'Information du groupe TF1 propose un dispositif exceptionnel sur TF1 et LCI pour suivre en direct les résultats du scrutin.

À partir de 19:15 sur TF1

Á 19:15, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, proposeront une soirée spéciale consacrée au second tour des élections législatives. Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 -LCI et Frédéric Dabi, directeur général Opinion du Groupe IFOP associé à Fiducial, apporteront leurs éclairages tout au long de la soirée.



Dès 20:00, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des têtes d'affiche. Ensemble, ils débattront et décrypteront les enjeux de ce second tour. Ils feront également les premières estimations des résultats et une projection en sièges de la future Assemblée.

À partir de 16:45 sur LCI

À partir de 16:45, LCI proposera un dispositif exceptionnel présenté par Marie-Aline Meliyi et Thomas Misrachi. Ils reviendront sur les temps forts de la journée avec nos reporters sur le terrain et au plus près des Français, dans les bureaux de vote et dans les QG des candidats.

De 19:00 à 22:00, Amélie Carrouër et Jean-Baptiste Boursier livreront à partir de 20:00 les premières estimations des votes ainsi que les réactions des têtes d'affiche. Avec eux, les experts de la vie politique française pour commenter cette soirée.

À partir de 22:30, Darius Rochebin accueillera de nombreux invités et experts en plateau pour analyser et commenter les résultats du scrutin.