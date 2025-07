"20h30 le dimanche", l'entretien de Leïla Bekhti avec Laurent Delahousse à revoir ce 13 juillet 2025 sur France 2

Dimanche 13 juillet 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un numéro de "20h30 le dimanche" qui sera consacré à Leïla Bekhti.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 13 juillet 2025 :

L'entretien • Leïla Bekhti

Pour ce numéro, Laurent Delahousse rencontre Leïla Bekhti, l'une des actrices les plus populaires et douées de sa génération. Elle est à l'affiche du film "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan", de Ken Scott.

Laurent Delahousse reviendra sur les moments forts de sa carrière et l'emmènera dans des lieux parisiens mythiques pour des rencontres inattendues.