"Télématin" vendredi 29 août, les invités de Laurie Delhostal & Adrien Rohard sur France 2

Laurie Delhostal & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 29 août 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans "Telematin" vendredi 29 août 2025 :

07:15 : Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer et du réseau L’adresse immobilier.

07:40 : Les 4 vérités : Marine Tondelier, secrétaire nationale EELV.

08:15 : Youssef Badr, magistrat et auteur du livre ”Pour une Justice aux 1000 visages”.