Vote de confiance : Olivier Faure invité du 20H de TF1 ce lundi 8 septembre 2025

Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, sera l’invité du Journal de 20H de TF1, ce lundi 8 septembre 2025.

C'est l'événement majeur de la journée. Le Premier ministre François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement, mais sa chute semble inévitable.

La chute annoncée du gouvernement Bayrou ouvre la voie à de nombreuses spéculations. Des scénarios de cohabitation ou de nouvelles élections sont évoqués. Olivier Faure a d'ailleurs déclaré vouloir un "gouvernement de gauche" et appelle à respecter les équilibres démocratiques issus du dernier vote.

Olivier Faure sera l'invité ce soir l'invité du Journal de 20 Heures de TF1, il répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau.