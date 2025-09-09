Numéro spécial de "L'Événement" jeudi 11 septembre 2025 sur France 2, les invités de Caroline Roux

En raison de l'actualité, France 2 déprogramme "Envoyé spécial" ce jeudi 11 septembre 2025 et proposera, juste après le journal de 20 heures, un numéro spécial de "L'Événement" avec Caroline Roux.

Alors que les appels à bloquer le pays se multiplient, la France connait une instabilité politique inédite depuis 60 ans.

Dissolution, référendum, proportionnelle, comment sortir de cette impasse et répondre à la fatigue démocratique des Français ? La 5e République est-elle à bout de souffle ?

Autour de Caroline Roux, des responsables politiques parmi lesquels Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics (Renaissance), mais aussi des chefs d’entreprise comme Matthieu Pigasse, des intellectuels et des personnalités engagées Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste, Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, Jérôme Fourquet, politologue (IFOP), Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT apporteront leur éclairage sur cette situation politique inédite.

En plateau, des chroniqueurs apporteront un éclairage inédit : Paul Larrouturou pour la politique, Axel de Tarlé pour l’économie, Madjid Khiat pour les réseaux sociaux et Adrien Rohard pour les questions des téléspectateurs.