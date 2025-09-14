recherche
Infos

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 14 septembre 2025 156
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 14 septembre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 14 septembre 2025 :

L'interview exclusive Dan Brown

22 ans après le succès planétaire de son Da Vinci Code, le romancier revient avec un nouveau livre événement, « Le Secret des secrets » aux éditions JC Lattès.

Il a accueilli les équipes de "20h30 le dimanche" chez lui, à Boston, dans sa maison remplie de mystères.

Face à l'écran Karine Viard

Elle est actuellement à l'affiche du premier long métrage de Carlos Abascal Peiró, « Fils de », dans lequel elle incarne une conseillère politique au côté de François Cluzet.

La comédienne se confie sur les rôles marquants de sa carrière et ses engagements.

L'entretien Cristina Córdula

L'icône de la mode aux 6 millions d'abonnés lance une chaîne consacrée au style et au bien-être.

De ses débuts de mannequin à cette nouvelle aventure digitale, qu’est-ce qui anime cette femme qui a toujours su se réinventer ?

Le live Feu! Chatterton

Le groupe est de retour avec un quatrième album, « Labyrinthe », et une grande tournée des Zénith et Arena en 2026.

Les musiciens sont en live avec leur titre « Allons voir » sur le plateau de "20h30".

Dernière modification le dimanche, 14 septembre 2025 14:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

14 septembre 2025 - 14:30

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

14 septembre 2025 - 14:30

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

13 septembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL