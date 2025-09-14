"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 14 septembre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 14 septembre 2025 :

L'interview exclusive • Dan Brown

22 ans après le succès planétaire de son Da Vinci Code, le romancier revient avec un nouveau livre événement, « Le Secret des secrets » aux éditions JC Lattès.

Il a accueilli les équipes de "20h30 le dimanche" chez lui, à Boston, dans sa maison remplie de mystères.

Face à l'écran • Karine Viard

Elle est actuellement à l'affiche du premier long métrage de Carlos Abascal Peiró, « Fils de », dans lequel elle incarne une conseillère politique au côté de François Cluzet.

La comédienne se confie sur les rôles marquants de sa carrière et ses engagements.

L'entretien • Cristina Córdula

L'icône de la mode aux 6 millions d'abonnés lance une chaîne consacrée au style et au bien-être.

De ses débuts de mannequin à cette nouvelle aventure digitale, qu’est-ce qui anime cette femme qui a toujours su se réinventer ?

Le live • Feu! Chatterton

Le groupe est de retour avec un quatrième album, « Labyrinthe », et une grande tournée des Zénith et Arena en 2026.

Les musiciens sont en live avec leur titre « Allons voir » sur le plateau de "20h30".