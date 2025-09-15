Marion Cotillard invité du 20H de France 2 ce lundi 15 septembre 2025

Ce lundi 15 septembre 2025, l'actrice Marion Cotillard sera l'invitée du Journal de 20 Heures de France 2 présenté par Léa Salamé.

L'actrice récompensée aux César & aux Oscars viendra présenter le film "La tour de glace" qui sort au cinéma mercredi prochain.

Dans ce film, Marion Cotillard incarne le rôle de Cristina, une actrice énigmatique et star du film en cours de tournage, une adaptation du conte "La Reine des neiges". Son personnage est une figure de la perfection et de la connaissance, à la fois attirante et effrayante, qui développe une relation troublante avec Jeanne, une adolescente fugueuse qui trouve refuge sur le plateau de tournage.

Marion Cotillard évoquera avec Léa Salamé la 4ème saison de "The Morning Show" disponible à partir du 17 septembre 2025 sur Apple TV+.