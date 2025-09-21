recherche
Infos

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 194
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 21 septembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Cette saison, le magazine "20h30 le dimanche" poursuit sa collection d'entretiens avec des personnalités.

Laurent Delahousse revient sur leur parcours, reflet d'une époque, qui appartient à l'histoire collective.

Au sommaire ce dimanche 21 septembre 2025 :

L'entretien Jean-Paul Rouve

Pour ce premier entretien de la saison, Laurent Delahousse retrouve Jean-Paul Rouve à Dunkerque, sa ville natale. Ensemble, ils reviennent sur ses origines populaires, ses débuts sur scène, son arrivée à Paris et les rôles qui ont marqué sa carrière au cinéma.

L’acteur évoque aussi ses retrouvailles émouvantes avec son père Marcel et son retour sur les planches. Il sera au Théâtre Antoine à partir du 3 octobre, dans une nouvelle mise en scène signée Jérémie Lippmann d'une pièce emblématique de Molière, « Le Bourgeois gentilhomme ».

Un portrait intime et inédit à découvrir ce soir dans "20h30 le dimanche" sur France 2.

Dernière modification le dimanche, 21 septembre 2025 14:21
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

21 septembre 2025 - 14:18

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

21 septembre 2025 - 14:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

20 septembre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL