"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 21 septembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Cette saison, le magazine "20h30 le dimanche" poursuit sa collection d'entretiens avec des personnalités.

Laurent Delahousse revient sur leur parcours, reflet d'une époque, qui appartient à l'histoire collective.

Au sommaire ce dimanche 21 septembre 2025 :

L'entretien • Jean-Paul Rouve

Pour ce premier entretien de la saison, Laurent Delahousse retrouve Jean-Paul Rouve à Dunkerque, sa ville natale. Ensemble, ils reviennent sur ses origines populaires, ses débuts sur scène, son arrivée à Paris et les rôles qui ont marqué sa carrière au cinéma.

L’acteur évoque aussi ses retrouvailles émouvantes avec son père Marcel et son retour sur les planches. Il sera au Théâtre Antoine à partir du 3 octobre, dans une nouvelle mise en scène signée Jérémie Lippmann d'une pièce emblématique de Molière, « Le Bourgeois gentilhomme ».

Un portrait intime et inédit à découvrir ce soir dans "20h30 le dimanche" sur France 2.