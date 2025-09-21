recherche
"Télématin" lundi 22 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

dimanche 21 septembre 2025
Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 15 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 septembre 2025 :

07:15 Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint et chef du service Police-Justice du Parisien.

07:40 Les 4 vérités : Bernard Guetta, député européen Renew (Renaissance), membre de la commission des affaires étrangères.

09:00 Laurent Lafitte et Élodie Bouchez.

