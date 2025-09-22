Reconnaissance de la Palestine : Dominique de Villepin invité du 20H de France 2 lundi 22 septembre 2025

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, sera ce lundi 22 septembre 2025 l'invité exceptionnel du Journal de 20H de France 2 présenté par Léa Salamé.

Dominique de Villepin est très présent dans les médias, multipliant les interviews et les tribunes pour exprimer ses vues sur les crises politiques et internationales, notamment sur la guerre à Gaza et le conflit en Ukraine.

Hier, Dominique de Villepin s'est exprimé sur Radio J (chaîne juive française) pour saluer la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien, tout en appelant à ne pas oublier la "tragédie humanitaire" à Gaza. Il a plaidé pour une "administration internationale" temporaire à Gaza et critiqué l'instrumentalisation politique du conflit.

Avant le discours du président de la République française à l'ONU, Dominique de Villepin répondra aux questions de Léa Salamé dans le 20H de .