"Télématin" mercredi 22 octobre 2025, les invités de Louise Ekland & Samuel Ollivier sur France 2

Louise Ekland & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 22 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 22 octobre 2025 :

07:15 Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la Consommation de l’UFC-Que Choisir.

07:40 Les 4 vérités : Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

08:15 Alexandre Astier.