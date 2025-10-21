recherche
Infos

"Télématin" mercredi 22 octobre 2025, les invités de Louise Ekland & Samuel Ollivier sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 octobre 2025 132
"Télématin" mercredi 22 octobre 2025, les invités de Louise Ekland & Samuel Ollivier sur France 2

Louise Ekland & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 22 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 22 octobre 2025 :

07:15 Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la Consommation de l’UFC-Que Choisir.

07:40 Les 4 vérités : Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

08:15 Alexandre Astier.

Dernière modification le mardi, 21 octobre 2025 20:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

21 octobre 2025 - 20:33

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

21 octobre 2025 - 20:33

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

21 octobre 2025 - 12:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...