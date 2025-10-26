"Grands Reportages - Changement de propriétaires" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 26 octobre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le deuxième épisode de la 4ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Mélanie Dalsace et Daphné Mistral-Bernard.

C'est une nouvelle saison qui commence pour cette série phare de "Grands Reportages", la quatrième. Quatre nouveaux épisodes de « Changement de propriétaires » plein de projets, d'espoirs, de rebondissements et d'émotions.

Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Et quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'une maison, un appartement ou un local qui change de mains. À chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves.

Pendant plus d'un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des femmes, des hommes, des couples, des familles... qui font le grand saut.

Dans ce deuxième épisode :

En Bourgogne, Vanessa et Vincent poursuivent la rénovation de leur château du XVIIIe siècle. Le couple mise tout sur son projet de chambres d’hôtes accessibles aux personnes handicapées et de musée du flipper, mais le chantier avance lentement et leurs économies s’épuisent. La collection de Vincent, estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros, est même menacée par l’humidité. Une difficulté supplémentaire les attend : des fuites ont endommagé la précieuse collection de flippers de Vincent, mettant en péril des machines valant jusqu'à 15 000 euros.

Justine et Stephen, jeunes Québécois installés dans le Lot, s’apprêtent à faire leurs premières vendanges. Entre apprentissage du métier, vinification à venir et arrivée prochaine d’un bébé, leur nouvelle vie s’annonce riche en défis comme en joies. Ils se questionnent sur l'accent qu'adoptera leur bébé, entre le français du Québec et celui du Sud-Ouest.

À Dunkerque, Pierre et Chloé, tout juste vingt ans, veulent quitter leur appartement en location pour acheter leur première maison. Le couple rêve de tranquillité et de campagne, persuadé que c’est le moment idéal pour franchir le pas. Même si le prix de l'immobilier les contraint à s'endetter pour vingt ans, ils gardent l'espoir de possesséder le lieu parfait, loin du bruit urbain.

Enfin, à Annonay en Ardèche, Coralie et Maxime se lancent dans un projet atypique : transformer une ancienne agence de la Banque de France en auberge de jeunesse et commerces. Avec ses coffres-forts et ses dizaines de clés mystérieuses, le bâtiment leur réserve plus d’une surprise. Ils s'attellent à résoudre un mystère : l'ouverture des coffres, nécessitant l'aide d'une ancienne employée. Leur projet ambitieux attire des randonneurs et cyclistes, mais la tâche semble titanesque.

Des histoires différentes, mais un même grand saut vers une nouvelle vie.