"Grands Reportages - Changement de propriétaires" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 9 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le quatrième et dernier épisode de la 4ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Mélanie Dalsace et Daphné Mistral-Bernard.

C'est une nouvelle saison qui commence pour cette série phare de "Grands Reportages", la quatrième. Quatre nouveaux épisodes de « Changement de propriétaires » plein de projets, d'espoirs, de rebondissements et d'émotions.

Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Et quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'une maison, un appartement ou un local qui change de mains. À chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves.

Pendant plus d'un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des femmes, des hommes, des couples, des familles... qui font le grand saut.

Dans ce quatrième épisode :

En Dordogne, Émilie et Thomas adorent bricoler. Ensemble, ils ont déjà retapé trois vieilles maisons. Le père d'Émilie, Pascal, est maçon : il a participé à tous leurs projets de rénovation. "Il nous a toujours soutenus, toujours aidés. Pour nous, c'était important qu'un jour, on fasse une maison pour lui, qu'il ait son chez-soi, son endroit à lui, proche de nous." Émilie et Thomas décident donc d'acheter, pour 27 000 €, une petite maison à côté de chez eux et de la retaper avec l'aide de Pascal et d'une bande de copains. Le défi incroyable va être de garder la surprise jusqu'au bout ! Et ils y arrivent ! Après des mois de chantier, Émilie organise une petite fête et remet les clés de la maison à son père, qui a un peu de mal à réaliser. "Je n'aurais jamais pensé, ni rêvé qu'un jour, j'aurais une maison à moi".

En Bretagne, Pierre et Audrey souhaitent changer de vie. Ils ont chacun une fille née d'un premier mariage et ont décidé de quitter la région parisienne. Ils ont vendu leurs biens respectifs pour devenir ensemble propriétaires. On est quatre ; critère principal : le bien-être des filles... le lieu géographique pour les écoles des filles... À leur trentième visite, ils trouvent leur bonheur. La maison est un peu défraîchie, mais elle a des atouts : 110 m² plus 100 m² à aménager sous le toit. Il y a de l'espace pour la famille recomposée, et un prix - 300 000 euros - dans leur budget. Pour le gros œuvre, la famille peut compter sur des renforts de choix : le père de Pierre est venu avec son meilleur ami, deux bricoleurs hors pair. Pierre se charge de l'électricité, et les grands-pères de l'étage.

À Vannes, Marvin et Valentin, deux copains d'enfance, ont longtemps joué au football dans la même équipe. À trente ans, ils ont un rêve : devenir, pour la première fois de leur vie, propriétaires d'un bar dans le Morbihan. Et pour concrétiser leur projet, les deux amis ont décidé de sortir des sentiers battus. Direction la zone commerciale, où ils ont repéré Le Bayou, un bar-restaurant en activité. Grâce à un prêt de la Chambre de commerce, ils deviennent propriétaires. Mais il faut changer toute la décoration, car leur concept mêle musique et sport.

À Sélestat, en Alsace, Lucas, lui, se prépare à ouvrir son auberge. À 35 ans, il veut faire revivre la plus vieille taverne de Sélestat et la transformer en une auberge gastronomique. La winstub est fermée depuis dix ans, et à l'intérieur, tout est à refaire. "Tout ici va être fait sur mesure, car rien n'est droit. Il n'y a pas un seul mur droit, je pense... À part les toilettes !" Après un an de travaux, Lucas ouvre sa winstub et peut enfin profiter de sa cuisine ouverte. "On veut dresser devant les clients, parce que les cuisines fermées, tu ne sais pas comment ça se passe. Là, je kiffe, parce que c'est mon boulot, c'est mon élément. Grande satisfaction !"