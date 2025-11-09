"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 9 novembre 2025 sur France 2

Dimanche 9 novembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 9 novembre 2025 :

A l'occasion des dix ans des attentats de Paris et de Saint-Denis, survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, "20h30 le dimanche" consacre un numéro spécial aux personnes particulièrement marquées par ce drame.

Dix ans après les attentats qui ont frappé Paris en 2015, Laurent Delahousse retrouve deux personnes dont la vie a basculé cette nuit du 13 novembre, ainsi que le seul médecin à être entré au Bataclan. À l’époque, les équipes de "13h15" avaient recueilli leurs témoignages, quelques heures à peine après le drame.

Sophie assistait au concert, elle a survécu. Depuis les attentats, elle a changé de vie en devenant psychologue. Elle se consacre aujourd'hui à l’accompagnement des victimes de traumatismes.

Alexandra est la sœur de Gilles, un jeune fleuriste tué lors de l’attaque. La photo de son frère et de sa compagne avait alors bouleversé le monde entier. Portée par son souvenir, elle a choisi de vivre pour lui aussi.

Denis, médecin-chef de la BRI, faisait partie du premier groupe d’intervention à pénétrer dans le Bataclan. Confronté à l’ampleur du drame, il a dû renoncer à prodiguer les premiers soins pour organiser l’évacuation des blessés encore en vie.

Un documentaire de Morgane du Liège et Phedora Maryan Green.