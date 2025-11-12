recherche
"Télématin" jeudi 13 novembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025
Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 13 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 13 novembre 2025 :

07:15 Denis Peschanski, historien au CNRS.

07:38 Gaëlle Messager, blessée au Bataclan et Sandrine Larremendy, psychologue et accompagnatrice de la BRI.

07:55 Thierry Reboul, directeur artistique des cérémonies de commémoration du 13 novembre 2015.

Les 4 vérités : Philippe Juvin, médecin anesthésiste-réanimateur, chef de service des urgences de l’HEGP et député (LR) des Hauts-de-Seine.

Culture : Julie Andrieu.

Dernière modification le mercredi, 12 novembre 2025 21:38
