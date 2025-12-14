recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 243
Dimanche 14 décembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 14 décembre 2025 :

Face à l'écran James Cameron

A l’occasion de la sortie dans les cinémas, le 17 décembre, du film « Avatar : de Feu et de Cendres », le roi du blockbuster américain James Cameron est sur le plateau de "20h30 le dimanche".

Le réalisateur des films iconiques Terminator, Aliens le retour, Abyss... et Titanic, primé par 11 Oscars, revisite sa carrière et ses succès au côté de Laurent Delahousse.

L'entretien Lily Collins

Lily Collins est de retour dans la cinquième saison d'Emily in Paris, disponible sur Netflix dès le 18 décembre. Désormais, c'est à Rome que son personnage, promu à la tête de la luxueuse agence de marketing, relève de nouveaux défis.

L'actrice américaine sera aussi à l'affiche de « Close Personal Friends », réalisé par Jason Orley, au côté de Meghan Markle, qui fait son grand retour au cinéma. Actuellement en tournage, le long-métrage est attendu dans les salles en 2027.

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 15:00
Publié dans Infos, Invités des émissions, Dimanche
Suivez nous...